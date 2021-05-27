واشنطن تعلن موقفها من اعتقال قيادي في الحشد

بعد التصعيد الخطير في بغداد

اعلن مجلس الامن القومي الامريكي، الخميس، تأييده لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في التحقيق مع اي شخص يستهدف العراقيين، معبرا عن ادانته للساعين الى تقويض استقرار العراق.

وذكر المجلس في بيان له اليوم (27 ايار 2021): “نؤيد وبقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة والتزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة”.

واضاف البيان انه “يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية”، معبرا عن ادانته للساعين إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف”.

وكانت قوة امنية قد اعتقلت قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وردا على ذلك قامت فصائل مسلحة بالانتشار قرب المنطقة الخضراء فيما اطلقت تهديدات ضد القائد العام للقوات المسلحة.

وشهدت العاصمة تصعيدا خطيرا حيث انتشرت القوات الامنية قرب محيط المنطقة الخضراء والمقرات العسكرية، فيما استدعيت قوات امنية مدرعة تحسبا لوقوع اشتباكات.

وتضاربت التصريحات بشأن اطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بعد التصعيد الذي شهدته العاصمة يوم امس.