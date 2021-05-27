زعيم سياسي: وزير المالية أبلغني عزمه الإستقالة قبل استجوابه

كشف زعيم سياسي عن عزم وزير المالية علي علاوي تقديم استقالته من الحكومة لاسيما بعد ان عزم البرلمان استجواب الوزير بشأن ملفات عديدة.

وقال رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي في لقاء صحفي، ان “أبن عمي {وزير المالية} أبلغني انه جهز استقالته ولا رغبة لديه للاستمرار بالحكومة لان الكتل السياسية تحمله رفع الدولار في وقت انها اجتمعت جميعها مع رئيس الوزراء وقبلت بقرار الرفع لكنها اليوم تتنصل عن الامر”.

ولم يكشف علاوي عن موعد تقديم استقالة الوزير.

يشار الى ان نواب قالوا ان مجلس النواب يعتزم استجواب وزير المالية الأسبوع المقبل وأبرز ملفات الاستجواب هو رفع الدولار وتسليم مستحقات الاقليم المالية دون سند قانوني اضافة لملفات أخرى.