على خلفية اعتقال قاسم مصلح.. قاآني ليس في بغداد

نفى مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس، وصول قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد على خلفية قضية اعتقال قيادي في الحشد الشعبي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الأنباء التي تتحدث عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، بسبب أحداث يوم أمس غير صحيحة.

وبين أنه لم يصل أي مسؤول ايراني الى بغداد سواء كان يوم أمس واليوم.

وترتبط أغلب فصائل الحشد الشعبي بعلاقة وثيقة مع فيلق القدس الإيراني، وتطلق على نفسها تسمية “الفصائل الولائية”.

غير أن تقارير نشرتها صحف عالمية تحدثت عن سوء العلاقة بين هذه الفصائل والحرس الثوري الإيراني بعد دخول إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

أوقفت قوة أمنية عراقية، صباح يوم امس الأربعاء القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة قضائية.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد “لواء الطفوف” في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

وأثار اعتقال قاسم مصلح الذي ينحدر من محافظة كربلاء، استياء قادة في الحشد الشعبي، سرعان ما تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

ووصف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيام مجاميع مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه “انتهاك خطير” للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.