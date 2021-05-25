فرنسا: إقليم كوردستان عامل مهم لاستقرار المنطقة .. صداقتنا وعلاقاتنا الثنائية محط اهتمام

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، وفداً فرنسياً ضم كل من رئيسة لجنة الدفاع الوطني والعسكري في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوماس وكل من عضوي البرلمان فيليب ماير وغويندال رويلارد وسفير فرنسا لدى العراق برونو أوبيرت والقنصل العام الفرنسي في أربيل أوليفي ديكوتيني.

نيجيرفان بارزاني ابدى خلال اللقاء ، شكر وامتنان شعب كوردستان لفرنسا التي ساندت دائماً وفي الأوقات الصعبة إقليم كوردستان إنسانياً وسياسياً وعسكرياً، معبراً عن الأمل في أن تواصل فرنسا مساندتها ومساعداتها للعراق وإقليم كوردستان، مثنياً على مساعي الرئيس ماكرون ودوره المساعد في حل المشاكل وتحقيق الأمان والاستقرار في العراق.

من جانبه، واضافة إلى التعبير عن الثناء والتقدير لدور البيشمركة وإقليم كوردستان في هزيمة داعش وإيواء عدد كبير من النازحين واللاجئين وفي التعايش بين المكونات، جدد الوفد الفرنسي التأكيد على أن فرنسا تنظر باهتمام وحرص كبيرين إلى صداقتها وعلاقاتها مع إقليم كوردستان وإلى مكانة ودور إقليم كوردستان في استقرار العراق والمنطقة، مشدداً على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل المشترك لإنجازه، واصفاً إقليم كوردستان بالعامل المهم لاستقرار المنطقة.

كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول أحدث مستجدات الوضع الأمني في العراق وإقليم كوردستان ، وعمليات داعش الإرهابية، ودور القوات الفرنسية والتحالف الدولي في مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب ، حيث اتفقت رؤى الجانبين على كون داعش لا يزال يشكل خطراً وتهديداً حقيقيين، ولغرض القضاء النهائي عليه، يحتاج العراق وإقليم كوردستان إلى استمرار دعم ومهام التحالف الدولي.

اللقاء شهد ايضاً بحث تعزيز العلاقات وتمتين الشراكة بين إقليم كوردستان والعراق وفرنسا، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول المنطقة والعالم، والانتخابات العراقية القادمة، والحوار من أجل حل مشاكل أربيل – بغداد، وكذلك آلية التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي في مناطق المادة 140 الدستورية ، والأوضاع العامة في سوريا ومحاور أخرى ذات اهتمام مشترك للجانبین.