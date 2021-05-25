فرنسا: نلمس إرادة صلبة لدى حكومة إقليم كوردستان للإصلاح وسنواصل دعمها

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 أيار (مايو)2021، وفداً فرنسياً ضم رئيسة لجنة الدفاع الوطني والعسكري في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوما، وعضوي البرلمان فيليب ماير وغوينديل روياللارد فضلاً عن السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبرت والقنصل العام الفرنسي في أربيل أوليفييه ديكوتيني.

وناقش الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث مواصلة تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وشدد الوفد الفرنسي على أهمية تعزيز الصداقة والعلاقة التاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان وفرنسا، كذلك أشاد بجهود الإصلاح التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان ورئيس الحكومة.

وأكد الوفد أنه لمس إرادة صلبة لدى حكومة إقليم كوردستان للإصلاح، مضيفاً: “لذلك نحن مستعدون وبكل السبل لدعم ومواصلة التعاون مع حكومة إقليم كوردستان”.

وشكر رئيس الحكومة، فرنسا حكومة وشعباً، على الدعم المستمر لشعب كوردستان في مراحل مختلفة وصعبة، ولا سيما مساعدة قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش. كما أعرب عن استعداد إقليم كوردستان لتوطيد العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات.

وتناول الاجتماع محاور أخرى، منها العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وتنفيذ إتفاق سنجار، وجرى التطرق لوضع اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان وضرورة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لهم.