صحة كوردستان: كمية لقاحات كورونا المرسلة من الحكومة الاتحادية غير كافية

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان الوضع لا يزال تحت السيطرة بما يخص وباء كورونا، مشيرا الى أن الكمية المرسلة من اللقاحات المضادة للفيروس عن طريق الحكومة الاتحادية ليست كافية.

وقال الدكتور سامان برزنجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، مازن زيتون: “ان الوضع لا يزال تحت السيطرة بما يخص وباء كورونا، ولكن مخاوفنا لا تزال مستمرة لغاية الان”.

واضاف، “وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان في طور توفير كمية من اللقاحات المضادة للفيروس للمواطنين، فقد تسلمنا 164 الف و300 جرعة من اللقاحات وتم منح اكثر من 100 الف جرعة للمواطنين عبر منافذ التلقيح المختلفة والعملية مستمرة”.

مبيناً، “ان العديد من الشركات والقنصليات تعمل وتحاول توفير هذه اللقاحات وايصالها الى إقليم كوردستان، ونحن بدورنا سنوفر كافة المتطلبات والدعم اللازم لكي تصل هذه اللقاحات الى الإقليم “.

واوضح برزنجي، “ان منظمة الصحة العالمية على تنسيق مستمر مع إقليم كوردستان وتتابع الوضع الصحي وانتشار الوباء على مدار 24 ساعة، وتمكنت من توفير اللقاحات من عدة دول”، مشيرا الى ان “الكمية اللقاحات التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية ليست كافية وندعو المجتمع الدولي الى دعم اقليم كوردستان في مجال توفير اللقاحات خصوصاً وان الإقليم له خصوصية ويحتضن آلاف النازحين”.

ودعا برزنجي، ” المواطنين إلى اتباع التعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات كونها الطريق الوحيد لمحاربة انتشار فايروس كورونا، فانخفاض نسبة نسبة الإصابة لا يعني انتهاء الفيروس”، مشدداً على ضرورة تسجيل المواطنين بحسب النظام الالكتروني وانتظار الموعد المحدد لاستلام اللقاح”.