المالية النيابية تؤكد تفاؤلها بالاتفاق بين اربيل وبغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة ان يقوم وفد فني من اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد للاتفاق حول آلية تنفيذ المواد الخاصة باقليم كوردستان في قانون الموازنة.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: يجب ان يقوم وفد فني من حكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد للاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول تنفيذ المواد الخاصة باقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان الوفد الفني سيتألف من ممثلين عن وزارتي الثروات الطبيعية والمالية وممثلين عن ديوان الراقبة المالية في اقليم كوردستان، وسيقوم بمناقشة تنفيذ بنود الموازنة مع الحكومة الاتحادية.

واوضح: ان المادة الخاصة بالواردات النفطية تحسم من وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية، والمادة الخاصة بالواردات غير النفطية تحسم من قبل ديواني الرقابة المالية في اربيل وبغداد.

واوضح: انه وحسب قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 يجب ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم اقيام 460 الف برميل من النفط يوميا ونصف الواردات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية تخصم منها 210 الف برميل لتسديد مستحقات الشركات النفطية والاستخدام الداخلي وتسلم اقيام 250 الف برميل الى شركة سومو لتصدير النفط، وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بتسديد حصة اقليم كوردستان والبالغة 13.9% من الموازنة اي نحو 11 تريلون دينار.

واعرب النائب شيروان ميرزا عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق سريع بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تنفيذ بنود الموازنة، وقال: لاتوجد اية مشاكل فنية او سياسية تعترض الاتفاق بين الجانبين لذا ستكون المباحثات سهلة والاتفاق قريب.