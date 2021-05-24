الزراعة تنجح بالتوصل لاتفاق مع اقليم كوردستان بشأن الحدود.. وتنشر التفاصيل

كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن تفاصيل الاتفاق مع اقليم كردستان لضبط الحدود والرزنامة الزراعية.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في تصريح صحفي، ان “نسبة السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية من محافظة البصرة الى ديالى عدا إقليم كردستان تصل إلى 80%”.

وأضاف الخفاجي، أنه “سيتم قريبا عقد اجتماع مع الاقليم للتباحث بشأن ضبط الحدود”، مبيناً “أننا توصلنا الى اتفاق مع وزارة زراعة الإقليم للسيطرة على الحدود والاتفاق على الرزنامة الزراعية”.

واوضح، انه “تم تصدير محاصيل الخضراوات الى الخارج لوجود فائض بالإنتاج”، لافتا إلى أنه “سيكون هناك تقديم على اجازات التصدير سواء البطاطة أم الطماطم أم غيرها”.