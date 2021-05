التحالف: أي هجوم ضد حكومتي العراق أو إقليم كوردستان والتحالف يقوض السيادة العراقية

اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو ، ان قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار (غرب العراق) تعرضت لهجوم صاروخي ظهر اليوم الاثنين .

وقال ماروتو في تغريدة على حسابه بتويتر: ” في الساعة 13,35 بالتوقيت المحلي ، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف صاروخي”.

مضيفاً ” لم ترد أنباء عن وقوع إصابات .. يتم تقييم الاضرار و الهجوم قيد التحقيق”.

وتابع العقيد ماروتو ، ان ” كل هجوم ضد حكومة العراق أوحكومة إقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية”.

Initial report: At 1335 local time, Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by one rocket round. No injuries reported. Damage is being assessed. The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD

