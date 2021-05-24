مايو 25, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

التحالف: أي هجوم ضد حكومتي العراق أو إقليم كوردستان والتحالف يقوض السيادة العراقية

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فى :أخبار عــامة
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التحالف: أي هجوم ضد حكومتي العراق أو إقليم كوردستان والتحالف يقوض السيادة العراقية

اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو ، ان قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار (غرب العراق) تعرضت لهجوم صاروخي ظهر اليوم الاثنين .

وقال ماروتو في تغريدة على حسابه بتويتر: ” في الساعة 13,35 بالتوقيت المحلي ، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف صاروخي”.

مضيفاً ” لم ترد أنباء عن وقوع إصابات .. يتم تقييم الاضرار و الهجوم قيد التحقيق”.

وتابع العقيد ماروتو ، ان ” كل هجوم ضد حكومة العراق أوحكومة إقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية”.

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