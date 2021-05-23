“وعدنا فأوفينا”.. مسرور بارزاني يُرسي الحجر الأساس لمشروع قمح فلاحي السليمانية

أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 23 أيار (مايو) 2021، الحجر الأساس لمشروع تسويق قمح الفلاحين والمزارعين في محافظة السليمانية.

ووُضع الحجر الأساس للمشروع الاستراتيجي في مراسم حضرها نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمحليين.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم، إن إطلاق كهذه المشاريع الإستراتيجية، يثبت أن حكومة الإقليم تفي بوعودها واحداً تلو الآخر، مبيناً أن هذا المشروع لا يخدم فلاحي السليمانية فحسب، بل يحقق فائدة لجميع فلاحي الإقليم وبما يضمن الأمن الغذائي.

ويشمل المشروع الإستراتيجي، الذي تنفذه شركة قيوان المحلية، إنشاء سايلو حديث (صومعة)، وكذلك مخازن لتسويق القمح والحبوب الأخرى وتصنيع المنتجات الغذائية بأحدث التقنيات ووفق المواصفات العالمية، بمبلغ إجمالي قدره نحو 122 مليون دولار.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بإنجاز مشاريع أُخرى تسهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وأكد أن بلدان العالم تصنف القطاع الزراعي أساساً للبنية التحتية الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال ويسهم في تحريك سوق العمل.

وتابع: “القطاع الزراعي مهم جداً ويؤثر على القطاعات كافة فهو يطوّر الصناعة والتجارة ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تأمين آلاف فرص العمل”.

وقال رئيس الحكومة: “يتعين أن لا يقتصر الإنتاج الغذائي داخل الإقليم، بل يجب العمل على تصدير السلع والبضائع والمنتجات المحلية إلى الخارج، لتصبح كوردستان مصدراً رئيسياً لإمداد المنطقة بالمنتجات والأغذية في إطار برنامجنا الهادف لتنويع مصادر الدخل”.

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