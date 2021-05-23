عبد الخالق طلعت لرووداو: تشكيل لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش العراقي في ثلاث محافظات

أعلن ممثل وزارتي داخلية إقليم كوردستان وشؤون البيشمركة في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء عبد الخالق طلعت، عن تشكيل أربع غرف عمليات مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى.

وقال طلعت لشبكة رووداو الإعلامية إن “أربع مراكز عمليات مشتركة ستفتتح في ديالى وكركوك والموصل وغرب الموصل، وقد افتتحت غرفة عمليات ديالى المشتركة في خانقين، وستباشر غرفة العمليات المشتركة في كركوك مهامها اليوم بمشاركة ضباط من البيشمركة، بينما ستباشر غرفتا العمليات المشتركة في مخمور وفي الموصل مهامهما في الأيام المقبلة”.

وعن مهام غرف العمليات المشتركة المذكورة، أوضح ممثل وزارتي داخلية إقليم كوردستان وشؤون البيشمركة في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن “من النقاط الإيجابية لغرف العمليات المشتركة هذه أنها تعيد بناء الثقة، وستنفذ مستقبلاً عمليات مشتركة، وستحدد نشاط الفصائل المسلحة التي تريد اختلاق مشاكل أمنية لإقليم كوردستان”.

وكشف اللواء طلعت عن أنه “وبعد اكتمال تشكيل غرف العمليات المشتركة المذكورة، سيتم تشكيل لواءين مشتركين من الجانبين بإشراف من التحالف الدولي، وسيكون اللواءان مختلطين، ويكون زيهما وكل شيء فيهما موحداً”.

وكان نائب رئيس أركان البيشمركة، اللواء قارمان كمال، صرح في وقت سابق بأن التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لن يتوقف عند تشكيل غرف عمليات مشتركة، بل يجب أن تكون هناك قوات مشتركة وعمليات مشتركة، والذي يجري العمل عليه حالياً هو غرف العمليات المشتركة فقط.

وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، أفاد في وقت سابق، بأن هناك تفاهماً بين وزارته مع وزارة الدفاع العراقية، مشيراً إلى الاتفاق بشأن التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الطرفين.

وكشف الوزير خلال زيارته لقوات البيشمركة في مناطق شرق الموصل، يوم الخميس (13 ايار 2021)، أن “هناك تفاهماً بين وزارة الدفاع العراقية وقوات البيشمركة”، معرباً عن أمله بـ “الوصول إلى اتفاق عام ووثيق يضمن حفظ أمن واستقرار المنطقة، وينهي الإرهاب فيها”.

يشار إلى أن وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، أكدت مؤخراً، على الحاجة لاتفاق شامل مع الجيش العراقي، لمنع عناصر داعش من تكرار هجماتها مستفيدة من الفراغ الأمني بين متاريس قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وقالت وزارة البيشمركة خلال بيانٍ لها: “حذرنا عدة مرات من أنه نتيجة للفجوة الأمنية بين متاريس قوات بيشمركة إقليم كوردستان والجيش العراقي، تمكن إرهابيو داعش من إعادة تنظيم أنفسهم، وبرزوا الآن كجماعات وجماعات مختلفة”.

كما جددت وزارة البيشمركة، التأكيد على أن الإرهابيين قد زادوا من نشاطهم وتحركاتهم، وقاموا بتغيير الطريقة التي يقاتلون بها ويهاجمونها، وهم يخلقون الخطر باستمرار.

وزارة البيشمركة، شددت الحاجة إلى اتفاق شامل مع الجيش العراقي، لمنع هذه الحوادث وتدمير الإرهابيين تدميراً كاملاً.