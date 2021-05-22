الرئيس بارزاني يناقش مع القره داغي دور المنظمات الإنسانية في مساعدة مجتمع كوردستان

استقبل الرئيس مسعود بارزاني السبت الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي مع وفد مشترك من جامعة التنمية البشرية ومنظمة حقوق الإنسان في كوردستان.

وبحسب بيان أصدره مقر البارزاني، فقد جرى في الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

وتم في الاجتماع تبادل الآراء حول الشؤون الخيرية وأهمية المنظمات الإنسانية والخيرية في مساعدة المجتمع الكوردستاني.

كما شدد الجانبان على ضرورة الأخذ بالقيم النبيلة للمجتمع وتعزيز التعليم الصحي والوطني.