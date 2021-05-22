مايو 22, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني والقره داغي يبحثان دور علماء الدين الداعم للبرنامج الإصلاحي لحكومة كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني والقره داغي يبحثان دور علماء الدين الداعم للبرنامج الإصلاحي لحكومة كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي.

وجرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز الثقافة الدينية المعتدلة والتعايش السلمي في إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة الدور الداعم لعلماء الدين في كوردستان للبرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان.

كما أكد الاجتماع على أهمية الوحدة والتوافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية وضرورة حل القضايا الخلافية عبر الحوار.

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