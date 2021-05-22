مسؤول بالبيشمركة يؤكد العمل على افتتاح غرف العمليات المشتركة بالمتنازع عليها

أكد نائب رئيس أركان العمليات في وزارة البيشمركة، اللواء قهرمان كمال، مواصلة وزارة شؤون البيشمركة العمل مع قوات الأمن العراقية لافتتاح غرف التنسيق والعمليات المشتركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال كمال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت 22 أيار 2021: “في الوقت الراهن نعمل على افتتاح غرف تنسيق مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في ديالى، وكركوك، ومخمور، والموصل، وسيتم وضع العمل قيد النتفيذ”.

وأوضح كمال أن “ضباط البيشمركة باشروا عملهم الأسبوع الماضي في غرفة العمليات المشتركة والتنسيق في ديالى، وسيتوجه ضباط البيشمركة غداَ للمباشرة في غرفة العمليات المشتركة بكركوك، ويبدأون العمل في قاعدة (كي ون) العسكرية”، مضيفاً أنه “سيتم اتخاذ قرارات خاصة بشأن تفعيل غرف العمليات في مخمور والموصل خلال الأسبوع، كما سيتم تنفيذ قرار تفعيل كافة غرف العمليات خلال الأسبوع الحالي”.

وفيما يتعلق بعودة قوات البيشمركة إلى كركوك وتشكيل قوات مشتركة مع الجيش العراقي فيها، بيّن كمال أنه “لا توجد أي تعليمات حول إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك، ما يوجد فقط هو مباشرة ضباطها في غرفة التنسيق والعمليات المشتركة، والتي يتجسد عملها في تنفيذ العمليات العسكرية وتبادل المعلومات والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي”.

اللواء كمال، أكد على أن التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لا يتوقف على فتح غرفة العمليات المشتركة فقط، بل يتطلب تشكيل قوات مشتركة وتنفيذ عمليات مشتركة، لكن ما يتم العمل عليه الآن فتح غرفة للعمليات المشتركة.

بدورها، دعت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، القائد العام للقوات المسلحة في العراق، إلى إبقاء الملف الأمني في محافظة كركوك بيد السلطات الاتحادية العراقية.

وذكرت الجبهة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم السبت (22 أيار 2021)، أن “أي مركز تنسيق مع قوات تابعة لإقليم كوردستان ينبغي أن تكون خارج الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، لأن تواجدها داخل كركوك يخالف نص الدستور العراقي وقرارات مجلس النواب”.