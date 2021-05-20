بارزاني ومحافظ الديوانية يؤكدان على العلاقات التاريخية بين الاقليم والمحافظات الجنوبية

التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس في صلاح الدين زهير الشعلان رئيس الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الزعيم الكوردي فإن اللقاء ناقش الوضع السياسي في العراق والظروف المعيشية لسكان محافظة الديوانية والمحافظات العراقية الأخرى، وتم التأكيد على العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان وسكان محافظات جنوب العراق.

وأشاد محافظ الديوانية بالأعمار والتطور الحاصل في إقليم كوردستان، معبرا عن رغبته بأن تستفيد محافظته من تجارب الإقليم.