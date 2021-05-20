مايو 21, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات الوضع العراقي والانتخابات المقبلة وعلاقات أربيل بغداد

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات الوضع العراقي والانتخابات المقبلة وعلاقات أربيل بغداد

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 20 مايو/ أيار 2021، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى في الاجتماع، بحث تطورات الوضع في العراق بصورة عامة، وتم التطرق إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واتفق الجانبان على أهمية أن تُحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور.

كما تناول الاجتماع دور الأمم المتحدة في حل المشاكل، فضلاً عن الانتخابات العراقية المقبلة، وكذلك التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.

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