أنقرة تسعى لعودة قرابة 3000 شركة تركية للعمل في إقليم كوردستان

تسعى تركيا إلى عودة شركاتها العاملة في القطاع الخاص وبقوة إلى السوق في إقليم كوردستان حيث كانت تتواجد مئات الشركات قبل اجتياح تنظيم داعش لمناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في أواسط العام 2014 وما تلته من أزمات اقتصادية.

وقال القنصل التركي العام في أربيل هاكان كاراجاي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع وزير التربية الكوردستاني آلان حمه سعيد، إن العلاقة التجارية بين الإقليم وتركيا متينة، وسابقا كانت هناك نحو 3000 شركة تركية تعمل في كوردستان وكانت مستمرة بنشاطها ولكن بعد الحرب مع داعش وما أعقبه من أزمة مالية تناقلت أعداد تلك الشركات.

وأضاف “حاليا نعمل على إعادة تلك الشركات، وتنمية العلاقات الإقتصادية بين أنقرة وأربيل”.