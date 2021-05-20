القنصل الفلسطيني في تركيا: تفاعل اقليم كوردستان مع قضيتنا محل تقدير

أشاد القنصل الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى، بموقف اقليم كوردستان من الأحداث الجارية حالياً في فلسطين، مشيراً إلى متابعته عن كثب الرسائل التي تقوم كوردستان بارسالها، والشعب الفلسطيني يلتقط هذه الرسائل ويتابعها ويقدرها.

وقال مصطفى، خلال استضافته في إحدى نشرات رووداو الإخبارية، اليوم الخميس (20 أيار 2021): “نحن أمام عدوان يهز الضمير الإنساني، وأمام احتلال يمارس أقسى درجات العنف ضد شعب أعزل”، مضيفاً: “يعيش شعبنا الأعزل تحت هذا الاحتلال منذ أكثر من 73 عاماً، ولا شك أن ما يحدث هز ضمير العالم، لذا لا نستغرب هذا التفاعل الشعبي والرسمي الدولي مع ما يجري من عدوان على شعبنا في هذه المرحلة”.

وأوضح أن “التفاعل الرسمي في تركيا ضد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني كبير، ونلاحظ ذلك من خلال العديد من النشاطات والفعاليات التي نظمت في كل انحاء تركيا رفضاً للعدوان ودعماً للشعب الفلسطيني، ليس في تركيا فقط بل في دول الجوار ودول العالم المختلفة”.

مصطفى أشار إلى متابعة “ردود الفعل في العراق بكل مكوناته المختلفة، العرب والكورد والتركمان والمكونات الأخرى، التي نكن لها الاحترام والتقدير، وكيف خرجت التظاهرات الكبيرة في عدة محافظات عراقية”، منوهاً إلى أن “اقليم كوردستان وباقي المدن وباقي دول العالم خرجت بتظاهرات غير مسبوقة دعماً للشعب الفلسطيني”.

أما بشأن المطالبات الفلسطينية مما يجري على الأرض حالياً، فقد أكد مصطفى أنه “يجب في المرحلة الأولى أن يتم وقف هذا العدوان، ونأمل أن تنجح المساعي الدولية في وقف العدوان قريباً، واذا لم يتم ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية قد يتكرر مثل هذا العنف في وقت آخر”.

“من حق الفلسطينيين العودة للعيش بسلام على أرضهم، وبدون ذلك لن تشعر اسرائيل بالأمان ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي لحل هذه القضية”، وفقاً للقنصل الفلسطيني في تركيا، الذي أردف: “نشكر الأخوة في اقليم كوردستان على تفاعلهم مع ما يجري في فلسطين، ونتابع عن كثب الرسائل التي تقوم كوردستان بارسالها، والشعب الفلسطيني يلتقط هذه الرسائل ويتابعها ويقدرها”.

ورأى مصطفى أن “هذا الموقف ليس جديداً على أخوتنا الكورد في العراق وتربطنا بالشعب الكوردي علاقة قديمة، ولدينا تمثيل قنصلي في أربيل”، لافتاً إلى أن “العلاقة مع مكونات الشعب في كوردستان أخوية صادقة”.

أدّت الضربات الجوّية الإسرائيليّة المكثّفة على قطاع غزّة وإطلاق الصواريخ منه في اتّجاه الدولة العبريّة إلى إزهاق مزيد من الأرواح على الجانبين مع تصاعد التوتّر وتنفيذ الضفّة الغربيّة المحتلّة بما فيها القدس الشرقيّة والوسط العربي داخل إسرائيل إضراباً شاملاً.

وتشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع عدد ضحايا القصف الاسرائيلي إلى 230 فلسطينياً، من بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، اضافة الى 1710 جرحى.

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، جلسة جديدة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني هي الرابعة في ثمانية أيّام، من دون التوصّل إلى إصدار بيان مشترك، في ظلّ إصرار واشنطن على أنّ النصّ لن يؤدّي إلى احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيّين.