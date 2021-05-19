مسرور بارزاني: لا يمكن أن نطالب بوحدة الصف إذا لم تتحد سبلنا وطرقنا ووسائلنا

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني ان صياغة دستور لإقليم كوردستان يحتاج وحدة صفوفنا، وأن نحدد المشتركات فيما بيننا.

وجاء هذا اليوم الاربعاء (19 أيار 2021)، خلال مشاركته في مؤتمر في جامعة كوردستان باربيل تحت عنوان “وحدة الصف والدستور”.

مسرور بارزاني أشار إلى ان “وحدة الصف كلمة جميلة وشعار جميل لكن بالكلمات والشعارات وحدها لا يمكن ان نصل لمبتغانا، وقبل ذلك يجب ان نتحاور لتوحيد الاهداف والغايات وتحديد الرؤى المشتركة وذلك للوصول الى ما نصبو إليه”.

واضاف، “لايمكن ان نطالب بوحدة الصف اذا لم تتحد سبلنا وطرقنا ووسائلنا، لذا يجب ان نناقش ونسأل أنفسنا لم وحدة الصف ضرورية ولم ينبغي على كافة الاطراف السياسية ان تتحاور وتستمع لآراء وأفكار بعضها البعض”.

وتابع رئيس الحكومة “هناك العديد من الأمثلة التي تثبت أننا كلما وحدنا صفوفنا حققنا انجازات مهمة وهنا ساذكر مثالين اثنين: في انتفاضة كوردستان تمكنا بوحدتنا وتكاتفنا من نيل العديد من المكاسب وانشاء اقليم دستوري وبالنتيجة اصبحنا نملك حكومة وبرلمان، كما أننا حين وحدنا موقفنا وصفوفنا تمكنا من تمرير قانون الموازنة المالية الإتحادية”.

مسرور بارزاني تابع، أنه “من الطبيعي أن يكون لكل طرف سياسي رؤاه وأفكاره وتوجهاته الخاصة به، لكن يجب أن يكون هناك حدود وأن يكون هناك إطار نحدد فيه المشتركات ونعمل وفقها وأن نصل الى قناعة بضرورة العمل معا وهذا لن يحصل دون صياغة دستور”.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، لفت إلى ان “صياغة الدستور مهمة لسببين، الأول ان ضمان تمثيل وتأكيد حقوق وواجبات واهداف المواطنين في الدستور وكذلك ينبغي ان تكون الأحزاب التي تصل الى السلطة أن تكون مسؤولة أمام المواطنين وكل هذه القضايا ينبغي تثبيتها في دستورنا المقبل”.

وشدد مسرور بارزاني على أن “حالة التعايش السلمي والتسامح الديني والتعددية هي حالة متجذرة في تاريخ كوردستان لذا فإن الدستور ينبغي ان يحترم هذه التعددية وأن يحترم الحريات الدينية والقومية وأن يحمي الحقوق الفردية، وينبغي ان نسعى بكل جهودنا لأن يكون دستورا يمثل مطالب مواطني كوردستان ويجسد حقوقهم بكل مكوناتهم ومشاربهم”، وزاد، “نحن في الحكومة سنعمل كل ما يتوجب علينا لضمان أن يعبر المواطنون عن آرائهم بحرية وأن يمنحوا صوتهم لدستور يعبر عنهم وعن تطلعاتهم بشكل فعلي وان يحترم التعبير الديني والسياسي ولكن هنا يجب التمييز جيدا بين الحرية والفوضى”.

مسرور بارزاني، رأى، ان “الجميع في هذا الاقليم ووفقا للدستور المقبل، ينبغي ان يشعر بحريته وكذلك بسلامته وكل هذه القضايا لن نتوصل الى رؤى مشتركة إلا بالحوار ونحن في الحكومة نؤكد مرة أخرى على استعدادنا لخدمة مواطنينا وكافة قطاعات الشعب وكافة الاطراف السياسية المشاركة في التشكيلة الحكومية ومن هم خارجها وندعو الأطراف السياسية خارج الحكومة الى انتقادنا وتصويب اخطائنا ومساعدتنا في خدمة المواطنين”.