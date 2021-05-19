بلاسخارت: قوة إقليم كوردستان ستكون أساساً لقوة العراق محلياً وعالمياً

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن قوة إقليم كوردستان ستكون أساساً لقوة العراق ليس فقط على النطاق المحلي بل والعالمي أيضاً، دون شك.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها ضمن مؤتمر الوحدة والدستور الذي أقيم في جامعة كوردستان بأربيل، إن “هذا الكيان الاتحادي تطلب الكثير من الوقت والتضحيات، إلا أن الحقوق في أي مكان في العالم لا تأتي بسهولة”، مشددة على أن “وحدة إقليم كوردستان هي ضمان لبقائه”.

وحسب بلاسخارت أن إقليم كوردستان “أصبح متنوعاً على نطاقٍ واسع ومتعدد الأديان واللغات، وهذا ما توضح خلال الزيارة الأخيرة للبابا فرانسيس”، لافتة الى أنه “يمكننا القول أن القوة والانتعاش الكبيرين في إقليم كوردستان ينبعان من التنوع وأن اتحاد الأضداد كان أحد أسبابه الرئيسة”.

واعتبرت الممثلة الأممية في العراق أن “قوة إقليم كوردستان ستكون أساساً لقوة العراق ليس فقط على النطاق المحلي بل والعالمي أيضاً دون شك”، متابعة أنه “قد يؤدي الدستور إلى إزالة الخلافات والمصاعب ويمكن أن يكون فرصة عظيمة لبناء الفخر والتقدم والثقة”.

ودعت بلاسخارت، إلى الوحدة الداخلية في إقليم كوردستان ، قائلة إنه “لا ينبغي أن يكون هناك انقسامات على أسس حزبية بعد الآن”.

وأضافت، المشاكل والمخاوف التي تواجه إقليم كوردستان والعراق، بما في ذلك الوحدة الداخلية والانتخابات المقبلة – هي التي جعلت العراق “على مفترق طرق”.

وقالت هينيس بلاسخارت إن الدستور يجب أن يتناسب مع دستور العراق الفيدرالي الذي أقر عام 2005، مضيفة أنه “يجب أن تتلاءم الوثيقة الختامية مع الدستور الفيدرالي العراقي”.

وتنظم جامعة كوردستان– أربيل، للبحوث الإقليمية والدولية، اليوم الأربعاء (19 أيار 2021)، مؤتمراً خاصاً بعنوان “الوحدة والدستور”.

ويشارك في المؤتمر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، ورؤساء وقادة أحزاب إقليم كوردستان وعدد من الباحثين والأكاديميين وقناصل 29 دولة في إقليم كوردستان.

وبدأ المؤتمر في الساعة التاسعة صباح اليوم، وسينتهي بحوار مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حول الوحدة والدستور، يبدأ في الساعة 15:45 بعد الظهر.