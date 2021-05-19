بافل طالباني: علينا تغيير العملية السياسية في اقليم كوردستان

اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ان وحدة الصف هي الضامن للدستور وعلينا تغيير العملية السياسية في اقليم كوردستان.

واضاف بافل طالباني خلال مشاركته في مؤتمر الوحدة والدستور الذي انعقد، اليوم الاربعاء في مدينة اربيل: ان وحدة الصف هي الضامن للدستور وعلينا تغيير العملية السياسية في اقليم كوردستان، الدستور مهم جداً ويحتاج الى عمل ودراسة جدية.

واوضح: ماهو موجود في اقليم كوردستان حاليا نحن بعيدون عن بعضنا البعض، ولكن نحن نستطيع التقارب اكثر فيما بيننا والتعاون والعمل معاً والتصالح مع شعبنا.

وقال: هناك تحديات كبيرة تواجهنا، الدستور هو العمود الفقري للبلاد، اذا لم نتوحد ولم نشرع دستور يحمي حقوق الشعب فالافضل الا نشرعه من الاساس.

واوضح: الدستور يجب ان يدافع عن حقوق شعبنا ويضع حدا لسلطات الاحزاب والسلطات العسكرية والامنية، وامامنا تحدي آخر هو تدخل دول الجوار والدول الاقليمية في شؤون بلادنا، ويجوز ان يكون دستورنا متعارضا مع الدستور العراقي الدائم، كما يجب علينا دراسة مستقبل المناطق المستقطعة بشكل جيد.

وقال الرئيس المشترك: اذا لم نتفق ولم نكن موحدين فستكون خسائرنا كبيرة هناك الكثير من البلدن تقدمت وحققت اهدافها عن طريق الوحدة فقط ونحن لم الاسف لم نستطع معالجة مشاكلنا الداخلية والسعي من اجل تحقيق الهدف الاسمى وهو كوردستان وشعبنا.