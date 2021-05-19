حزب كوردستاني يدعو إلى ممارسة رئيس الاقليم صلاحياته وسلطاته

دعا رئيس حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا) علي بابير يوم الأربعاء إلى أن يمارس رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صلاحياته وسلطاته، وتمكينه من الأشراف المباشر والشامل على العملية السياسية في الإقليم.

وأشاد بابير خلال استضافته بندوة على هامش أعمال مؤتمر (الوحدة والدستور) في أربيل، “بدور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في معالجة الأزمات التي مرت بها كوردستان”، قائلا: تعرض الإقليم لمرة عدة إلى أزمات الذي تمكن من معالجتها الرئيس بارزاني بمبادرات وزيارات أجراها والكلام الرصين، وزيارته الأخيرة للأحزاب والقوى السياسية كانت امراً جيداً جداً.

وقال أيضا: أعتقد أن الخطوة التالية ينبغي أن تُحدد بممارسة رئيس الإقليم والرئاسة صلاحياته، مبينا أنه وفق العرف السياسي المعمول به في الإقليم قبل صياغة الدستور كان ينصب على أن يمارس الرئيس صلاحياته وأعماله بشكل أكبر وأوسع.

وتابع بابير بالقول: ان رئاسة الاقليم المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها جمع الأحزاب والقوى السياسية في كوردستان وان تشرف على العملية السياسية.