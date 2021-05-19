اقليم كوردستان يسجل 853 حالة شفاء جديدة من كوفيد- 19

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تسجيل 853 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم “448” ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (9469 فحصاً جديداً)

• (2978) اربيل

• (2778) السليمانية

• (2999) دهوك

• (0) حلبجة

• (631) كرميان

• (83) رابرين

2. الاصابات: (832 اصابة جديدة)

• (157) اربيل

• (376) السليمانية

• (233) دهوك

• (0) حلبجة

• (61) كرميان

• (5) رابرين

3. الشفاء: (853 حالة شفاء جديدة)

• (272) اربيل

• (218) السليمانية

• (302) دهوك

• (11) حلبجة

• (45) كرميان

• (5) رابرين

4. الوفيات: (8 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (6) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.