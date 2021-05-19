منطقة كوردستانية تجني محصول الطماطم والسلطات العراقية تمنع تسويقها بباقي المحافظات

اعلنت مديرية زراعة إدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان يوم الأربعاء البدء بجني محصول الطماطم، مبشرة بوفرة انتاجية عالية الجودة فيما أكدت اقتصار تسويق المحصول في السليمانية ومناطق كوردستان بسبب منع السلطات العراقية دخول الفواكه والخضر من الإقليم الى محافظات الوسط والجنوب.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز “اننا بدأنا اليوم موسم جني الطماطم واطلعنا ميدانيا على احد المزارع في قرية “شيراوند” التابعة لناحية قورت، والتقينا بالمزارعين الذين أكدوا وفرة الإنتاج وبجودة عالية”.

وأشارت عباس الى جني اليوم أكثر من 1000 صندوق من أكثر من 50 دونم من لطماطم ذات الجودة العالية وتسويقها الى محافظة السليمانية، مؤكدة وجود اقبال وطلب كبير من السليمانية واقليم كوردستان على محصول الطماطم من مناطق كرميان والذي تتركز زراعته بشكل كبير في قضاء كفري وناحية قوره تو القريبة من حدود خانقين في ديالى.

ولفتت عباس الى أن محافظ كرميان تصدر سنويا 22 طنا من الطماطم الى المحافظات واقليم كوردستان الا ان التصدير هذا الموسم سيقتصر على محافظات الإقليم بسبب منع السلطات العراقية والقوات الامنية دخول المحاصيل الزراعية من محافظات الاقليم الى محافظات الوسط والجنوب .

وعن تأثير شحة المياه على انتاج محصول الطماطم بينت عباس “المزارعون اعتمدوا الري الحديث “التنقيط” بسبب أزمة المياه وهي طريقة اروائية ناجحة وفاعلة وحققت مردودات إنتاجية عالية.