نيجيرفان بارزاني: ندعو إلى الحل السلمي للأزمات والتوترات في كل مكان

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى الحل السلمي للأزمات في كل مكان.

وجاء ذلك خلال تغريدة على تويتر، اليوم الأحد (16 أيار 2021)، الذي يصادف اليوم الدولي للعيش معاً في سلام، حيث قال نيجيرفان بارزاني: في اليوم الدولي للعيش معًا في سلام، نكرر دعمنا الثابت للتعايش والسلام في العالم. و ندعو إلى حل سلمي للأزمات والتوترات في كل مكان.

وأضاف رئيس إقليم كوردستان: نعمل على ضمان بقاء إقليم كوردستان أرض التعايش والوئام والسلام إلى الأبد.

وأكدت منظمة الإمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إن العيش معًا بسلام هو أن نتقبل اختلافاتنا وأن نتمتع بالقدرة على الاستماع إلى الآخرين والتعرف عليهم واحترامهم، والعيش معًا متحدين في سلام.

وأعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها 72/130 (link is external) يوم 16 أيار يومًا عالميًا للعيش معًا في سلام، مؤكدة أن يومًا كهذا هو السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم و التكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معًاً، متحدين على اختلافاتهم لبناء عالم ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.

ويمثل هذا اليوم دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة، بما في ذلك العمل مع المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، من خلال تدابير التوفيق وأعمال الخدمة وعن طريق التشجيع على التسامح والتعاطف بين الأفراد.