الديمقراطي الكوردستاني يؤكد ضرورة إشراك كل الأطراف السياسية في اقليم كوردستان في كتابة الدستور

قال رئیس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، اليوم الاحد ، ان مقترحات وملاحظات حزبه بشأن مشروع كتابة دستور إقليم كوردستان جاهزة ، وسيرسلونه الى رئاسة البرلمان.

زانا ملا خالد ، قال لـ(باسنيوز) “سنرسل مقترحاتنا وملاحظاتنا بخصوص مشروع كتابة دستور إقليم كوردستان الى رئاسة البرلمان خلال الأسبوع الحالي”.

مضيفاً ، ان ” من المهم العمل على مشروع الدستور وعلى النقاط والفقرات التي تم إنجازها سابقاً”.

رئیس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، شدد على ضرورة إشراك حتى الأطراف السياسية التي ليست لديها تمثيل في البرلمان في لجنة كتابة الدستور.

وانتهى يوم امس السبت 15 مايو/أيار ، الموعد الذي تم تحديده من قبل هيئة رئاسة برلمان كوردستان للأطراف السياسية لتسليم ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع كتابة دستور إقليم كوردستان.

ويؤكد برلمان كوردستان على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية ، ستكون الأولوية لكتابة الدستور ، خاصة وان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.