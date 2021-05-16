بعد انتهاء الموعد المحدد لوصولها .. البرلمان في انتظار مقترحات الاطراف السياسية حول دستور اقليم كوردستان

قال مدير إعلام برلمان كوردستان ، ان هيئة رئاسة البرلمان تنتظر ملاحظات وآراء ومقترحات الأطراف السياسية في إقليم كوردستان على مشروع دستور الإقليم ، لافتاً الى ان يوم امس السبت 15 مايو/أيار ، كان الموعد النهائي الذي تم تحديده لتسلّم ملاحظات وآراء هذه الأطراف.

سامان احمد بكر قال لـ(باسنيوز) ان عطلة العيد اجلّت ارسال الأطراف السياسية ملاحظاتها وآراءها ومقترحاتها بخصوص كتابة دستور إقليم كوردستان ، مشيراً الى ان هيئة رئاسة البرلمان تنتظر وصولها اعتباراً من اليوم .

مدير إعلام برلمان كوردستان ، أضاف بالقول ان هيئة الرئاسة ومنذ بدء الدورة الجديدة للبرلمان اجتمعت بممثلي الأطراف السياسية وطالبتها بالعمل على تمرير مشروع دستور إقليم كوردستان قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان ، كما كان هناك اجتماع مماثل لرئاسة إقليم كوردستان مع هذه الأطراف .

وكانت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي ، كشفت في الرابع من مايو/أيار الجاري ان هيئة رئاسة البرلمان ، طالبت الأطراف السياسية بارسال ملاحظاتها ومقترحاتها الى رئاسة البرلمان بصدد مشروع دستور إقليم كوردستان ، حتى الـ 15 من مايو/أيار الجاري .

قهوجي ، قالت لـ(باسنيوز) ان “هذا الموعد تم تحديده خلال اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية في الـ 4 من ابريل / نيسان الماضي حيث تم الطلب رسمياً من الأطراف السياسية ارسال ملاحظاتها ومقترحاتها بصدد مشروع دستور إقليم كوردستان”.

وكان مدیر إعلام برلمان كوردستان ، أفاد في الـ 5 من ابريل/نيسان الماضي ، عن بدء الاستعدادات لاستكمال كتابة‌ دستور اقلیم كوردستان ، لافتاً الى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان برؤساء الكتل النيابية بهذا الصدد .

مشدداً في تصريح لـ(باسنيوز) ، على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للبرلمان ستكون الأولوية لكتابة الدستور ، مضيفاً ان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.