إقليم كوردستان بصدد افتتاح ممثليات في تركيا وعدد من الدول العربية

كشف مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن حكومة الإقليم بصدد افتتاح ممثليات لها في تركيا وعدد من الدول العربية.

وقال سفين دزەيي لـ (باسنيوز): «خلال زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى تركيا، تم بحث افتتاح ممثلية لحكومة الإقليم في أنقرة».

وأضاف «آخر لقاء بالصدد بين مسؤولي إقليم كوردستان وتركيا كان في أيلول / سبتمبر 2020، وحينها أكد المسؤولون الأتراك عدم وجود أي عائق أمام افتتاح الممثلية، بل أعربوا عن ترحيبهم بالأمر، وبقي الآن بعض الإجراءات التي نقوم بها ضمن هيكلية الدائرة».

وأشار دزەيي إلى أن حكومة إقليم كوردستان عازمة على افتتاح ممثليات في عدد من الدول العربية أيضاً إلى جانب تركيا، وقال: «حالياً هناك 6 قنصليات عامة لدول عربية في أربيل، لكن حكومة إقليم كوردستان ليست لديها أية ممثلية بأية دولة عربية، لذا نعمل على افتتاح ممثليات في تركيا وعدد من الدول العربية والآسيوية قريباً».

وأكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، أن «افتتاح ممثلية لحكومة الإقليم في تركيا مهم من الناحية الاقتصادية وأيضاً من الناحية السياسية».