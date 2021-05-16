زراعة كوردستان: أي منتج محلي لا يحمل ‹باركود› يعتبر «احتيالي»

حذّرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، مواطني الإقليم من إن أي منتج محلي يعرض في الأسواق ولا يتضمن ملصقات الوزارة ورمزاً شريطياً (باركود) سيندرج في إطار المنتجات «الاحتيالية».

جاء ذلك في كتاب رسمي يحمل توقيع وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، ضمن مساعي حماية المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية.

وقالت وزارة الزراعة في كتابها، إنه تم إخطار جميع مسالخ اللحوم بإن أي منتج محلي لا يحمل ملصقات الوزارة المعتمدة والرموز الشريطية (باركود) ابتداءً من يوم السبت المقبل «سيعتبر منتجاً احتيالياً.

ووجهت وزارة الزراعة كتاباً رسمياً إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وحظر المنتجات المحلية التي لا تتضمن ملصقاتها ولا الرمز الشريطي (باركود).