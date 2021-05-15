نيجيرفان بارزاني: يجب أن تكون جميع حقوق معلمي ومدرسي كوردستان محفوظة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة أن تكون جميع حقوق معلمي ومدرسي إقليم كوردستان محفوظة.

جاء ذلك خلال تهنئة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (15 أيار 2021)، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وأدناه نص التهنئة:

“في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان أهنئ بحرارة جميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة، راجياً لهم النجاح، ونثمن عالياً ممتنين مهامهم ونضالهم التربوي وخدماتهم الجليلة للأجيال الكوردستانية.

لقد مارس معلمو ومدرسو كوردستان دورهم المشهود والكبير في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال المتتابعة في كوردستان في المراحل كافة بتفان واخلاص وواصلوا تقديم خدماتهم والعملية التربوية في أصعب الظروف وفي ظل الحرمان والعوز ولم يسمحوا بتوقف العملية التعليمية، عليه فإنهم موضع شكر وثناء وتقدير متواصل.

إن التربية الصحيحة هي الدعامة والأساس الرئيس لكل مجتمع واع حي متقدم والمعلمون هم من يتولى قيادتها. وحاضر ومستقبل الأجيال أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين، ونجدد القول إن معلمي ومدرسي كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل ويجب أن تكون جميع حقوقهم محفوظة.

تحية لمعلمي ومدرسي كوردستان الأحبة والمجد لذكرى تأسيس اتحادهم”.