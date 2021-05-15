حكومة كوردستان تخصص ميزانية لتعويض المزارعين المتضررين من الجفاف

كشفت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تخصيص ميزانية لتعويض المزارعين المتضررين من الجفاف.

حسين حمه كريم، المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان أفاد لـ (باسنيوز) «لقد أعددنا تقريراً بصدد الجفاف وقدمناه إلى مجلس الوزراء، وطالبنا المجلس بميزانية قدرها 18 مليار دينار لتقليل آثار الجفاف وإعانة المزارعين، ومن المرجح أن تصدر الموافقة بصددها قريباً».

وأوضح أن «هذه المعونات المخصصة للمزارعين هي لشراء السماد والبذار والاحتياجات الزراعية الأخرى».

وأشار حمه كريم إلى أنه «من المرجح أن يكون محصول هذا العام حوالي نصف محصول العام السابق بسبب الجفاف وقلة الأمطار، حيث كان إنتاج الإقليم من القمح العام الفائت أكثر من مليون طن، وهذا العام من المتوقع أن يكف نصف هذه الكمية».

من جانبه قال ريزين صديق، مدير إنتاج وتوزيع البذار في وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، لـ (باسنيوز): «إحدى المقرحات الموجودة هي تأمين ميزانية خاصة لشراء البذار للمزارعين وبيعها للمزارعين بأقل من سعر السوق».

وأشار إلى أنه «إلى جانب البذار، تسعى الوزارة جاهدة لإنجاز مشاريع لري قمح المزارعين في مناطق مختلفة من الإقليم، عدا عن توزيع المبيدات الحشرية عليهم».