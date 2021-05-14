مبعوث الرئيس بارزاني وقنصل فلسطين بإقليم كوردستان يبحثان أحداث القدس

بحث المبعوث الخاص للرئيس مسعود بارزاني، هيمن هورامي، مع القنصل العام لدولة فلسطين في اقليم كوردستان، نظمي حزوري، الأحداث الأخيرة في مدينة القدس.

وذكر بيان صادر عن قنصلية فلسطين في إقليم كوردستان، أن القنصل العام لدولة فلسطين في اقليم كوردستان السفير نظمي حزوري استقبل صباح اليوم الجمعة (14 أيار 2021)، هيمن هورامي، المبعوث الخاص للرئيس مسعود بارزاني، الذي بلّغ السفير رسالته الشفوية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، والتي تعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ازاء الازمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والأحداث المؤلمة في القدس، ومن رسالة الرئيس مسعود بارزاني “قلوبنا معكم”.

من جانبه، شكر السفير نظمي حزوري، المبعوث الخاص هيمن هورامي، نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على زيارته موفداً باسم الرئيس مسعود بارزاني، مع الشكر والتقدير لما عبرت رسالة الرئيس مسعود بارزاني، من معاني الأخوة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعمق المشاعر الأخوية منه، الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

كما حمل هورامي، الشكر والتقدير للرئيس مسعود بارزاني، ومواقفه النبيلة والهامة مع الشعب الفلسطيني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والتهنئة بمناسبة عيد الفطر.

يشار إلى أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي أودت بحياة مدنيين، بينهم أطفال.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تغريدة على تويتر، يوم الأربعاء (12 أيار 2021) “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، واستهدفت الأماكن المقدسة”.

ودعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى ضبط النفس وإيجاد حل سلمي للاضطرابات الحالية.