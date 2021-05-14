الديمقراطي الكوردستاني يزف بشرى لموظفي الإقليم بعد عطلة العيد

أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستطلق رواتب الموظفين وحصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، بعد عطلة عيد الفطر.

وقال النائب عن الديمقراطي شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن “اللجنة الفنية المشتركة التي شكلت لمتابعة بنود الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان مستمرة بعملها لتنفيذ الاتفاق وما منصوص بقانون الموازنة العامة للعام 2021”.

وأضاف الدوبرداني، أن “حسب المعلومات فانه رواتب الموظفين وحصة الاقليم بقانون الموازنة ستطلق من قبل وزارة المالية الاتحادية بعد عطلة عيد الفطر”.

ولفت إلى أن “إطلاق حصة إقليم كوردستان دفعة واحدة أو على شكل دفعات متروك لدى اللجنة الفنية، هي معنية بذلك من خلال تحركها على وزارة المالية”.

وكان رئيس الوزراء، قد نوه خلال لقاء صحفي، في (9 آيار 2021)، إلى أن بغداد الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، وأن حصة كوردستان ستصل إلى أربيل قريبا.