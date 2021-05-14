إقليم كوردستان.. تسجيل 353 إصابة جديدة و1014 حالة شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن إقليم كوردستان، مقابل 1014 حالة شفاء من الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة (14 أيار 2021)، إنه تم تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: 109 أربيل، و124 السليمانية، و110 دهوك، و10 حلبجة.

بينما تم تسجيل 1014 حالة شفاء جديدة من الفيروس، بواقع: 303 أربيل، 320 السليمانية، 326 دهوك، 8 حلبجة، 50 كرميان، 7 رابرين، وفقاً للبيان.

في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: 4 أربيل، 2 دهوك، 1 كرميان، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان.

وبهذا يصبح مجموع المصابين الكلي بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 159890، بينما أصبح عدد المتعافين الكلي من الفيروس 142321، في حين بلغ مجموع المتوفين الكلي بالفيروس في إقليم كوردستان 4144 شخصاً.