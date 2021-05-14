محافظ اربيل : اعتقال 3 متهمين بالاعتداء على العائلة الكوردية في تركيا

اعلن محافظ العاصمة أربيل ، أوميد خوشناو ، ظهر اليوم الجمعة ، اعتقال 3 متهمين بالاعتداء على افراد عائلة من اربيل كانت في رحلة يوم امس الخميس ، من مدينة ميرسين باتجاه اضنة ، حيث اعترضهم هؤلاء واعتدوا عليهم بالضرب قبل ان يفروا من المكان.

خوشناو قال لـ(باسنيوز) ان 3 متهمين بالاعتداء على العائلة الكوردية تم القبض عليهم. مشيراً الى ان الوضع الصحي لافراد العائلة المصابين نتيجة الاعتداء مستقر ويتلقون العلاج في المشفى ، وهم بحماية الشرطة .

وكان محافظ أربيل اصدر، اليوم الجمعة ، بيانا بشأن الإعتداء بالضرب المبرّح على أفراد أُسرة من مدينة أربيل ، كانت قد قصدت تركيا بغرض السياحة ، حيث تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة اشخاص بين مدينتي ميرسين واضنة بشكل غير انساني وقاموا بضرب رب الاسرة وشتمه ومحاولة قتله هو وابنه البالغ 12 عاما، لولا أن تدخل المارة الذين قاموا بإبلاغ سيارة الاسعاف والجهات الأمنية المختصة ، قبل ان يفروا من المكان على متن سيارة خاصة كانوا يستقلونها.

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ أربيل ، أوميد خوشناو، انه أجرى إتصالات هاتفية مع افراد الاسرة وذويهم مؤكداً لهم انهم لايقبلون بأي اعتداء اينما كان على مواطنينا ويدينونه بشدة ، مطمئناً إياهم بأنه تواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة القضية وإلقاء القبض على الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم.

ونقل البيان عن خوشناو قوله، إنه اتصل بمسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، والقنصل العام التركي في أربيل وطلب منهما وبأسرع وقت فتح تحقيق في الحادث ، وأن يتم إيضاح الدوافع وراء هذا الاعتداء غير الإنساني، وانزال اقصى العقوبات القانونية بحق الفاعلين.

ودعا المحافظ القنصلية العامة التركية في اربيل الى” اصدار توضيح رسمي للرأي العام بخصوص الاعتداء الذي حصل على مواطنينا في بلدهم” .

واردف خوشناو، “لن نقبل وبأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان أو ذريعة مثل هذه الافعال، وأن هذا عمل غير صحيح وندينه بشدة، ونرفض أن يتم التعامل مع مواطنينا بهذه الطريقة اينما كان”.