مايو 14, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

صور.. امراة عراقية وطفلها وزوجها يتعرضون للحرق بـ ‘التيزاب’ على يد شقيقة الزوج!

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فى :أخبار عــامة
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صور.. امراة عراقية وطفلها وزوجها يتعرضون للحرق بـ ‘التيزاب’ على يد شقيقة الزوج!

تعرضت احدى النساء مع طفلها وزوجها في محافظة البصرة، الى “حروق شديدة” اثر سكب التيزاب عليهما من قبل شقيقة زوجها.

وقال مصدر أمني الجمعة (14 ايار 2021)، ان “شابة من اهالي البصرة تدعى (رواء رياض) تعرضت للحرق بمادة التيزاب هي وطفلها وزوجها على يد شقيقة الزوج في منزلهما الواقع بمنطقة المربد في قضاء الزبير”.

واتهمت رواء في حديث صحفي “شقيقة زوجها بهذا الامر”، مؤكدة أنه “بالرغم من رفع دعوى ضدها منذ نحو 12 يوما لكن حتى اللحظة لم تلقي القوات الامنية القبض على شقيقة زوجها والمتهمة بهذا الحادث”.

وناشدت الشابة رواء، “الجهات المعنية بالتدخل لالقاء القبض على المتهمة، فضلا عن مطالبتها باجراء العمليات الجراحة اللازمة لها ولطفلها”.

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