فريق يونيتاد يقدم تقريره السادس حول جرائم داعش في العراق وسوريا لمجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين (10 أيار 2021) اجتماعاً خاصاً يتم خلاله تقديم التقرير السادس لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

تم إنشاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) بموجب القرار 2379 (الصادر في 21 أيلول 2017)، وهو مكلف بدعم الجهود المبذولة لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبوها، وقد منحت التقارير السابقة التي قدمها يونيتاد لمجلس الأمن بصيصاً من الأمل، بعد إعلان إحراز تقدّم في تحديد وجمع مصادر جديدة للأدلة التي تُعدّ نقلة نوعية في جهود مساءلة داعش.

وسيقدم المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق، المحامي البريطاني كريم خان، التقرير السادس لمجلس الأمن الدولي والذي يعرض مجموعة أدلة ونتائج تحقيقات حول جرائم داعش التي ارتكبها خلال الفترة (2014-2017) بحق الأهالي في إقليم كوردستان وكوردستان سوريا والعراق وسوريا.

قدم يونيتاد حتى الآن خمسة تقارير لمجلس الأمن الدولي، كان آخرها في (11 كانون الأول 2020)، وضمت التقارير المئات من الأدلة المصورة والكتابية وأقوال الضحايا والشهود، وقال المستشار الخاص ورئيس الفريق عند تقديم التقرير الخامس إن: “قبر الأمهات الذي اكتشفه وعاينه فريق الخبراء بمحافظة نينوى في العراق هو بمثابة تذكير مروع بجسامة الفظائع التي ألحقها داعش بالمجتمعات البريئة في العراق”.

وتناولت التقارير السابقة التي قدمها فريق يونيتاد لمجلس الأمن الدولي عن الجرائم التي اقترفها داعش بحق الكورد الإيزيديين والشبك وغير من سكان المناطق العراقية التي كان داعش يسيطر عليها قبل أن تعلن الحكومة العراقية في (10 كانون الأول 2017) القضاء على “خلافة تنظيم داعش” وتحرير كافة المدن من سطوته.

التقرير الجديد (السادس) الذي سيقدمه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) لمجلس الأمن الدولي مخصص لعرض الأدلة والوثائق التي تمكن الفريق من جمعها خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار التقرير الخامس للفريق إلى نقاط سيضمها التقرير التالي (السادس) وهي العمل على الملفات التي تساعد على دعم التعريف بتصرفات داعش على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة عرقية.

ومن بين الأعمال الأخرى لفريق يونيتاد خلال الأشهر الستة الأخيرة، تقديم التقرير النهائي حول ملف الكورد الإيزيديين وإتمام الملفات الخاصة بالكورد الإيزيديين كالقتل الجماعي لأهالي سنجار، حيث قتل تنظيم داعش في 2014 أعداداً كبيرة من الإيزيديين في سنجار، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا، وبحسب الأمم المتحدة، تشير الأدلة إلى أن المئات من سكان قرية كوجو في سنجار قتلوا بيد تنظيم داعش، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل، وبدأت الأمم المتحدة تحقيقها المشترك سنة 2019، لاستخراج أولى جثث ضحايا داعش في قرية كوجو في آذار من نفس السنة.

ومن الملفات الأخرى التي يركز عليها عمل فريق يونيتاد، ملف مجزرة سبايكر التي وقعت سنة 2014 في تكريت، التي جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بحماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية في يوم 12 حزيران 2014، حيث أسروا (2000-2200) جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعض منهم وهم أحياء، وقد صور داعش مجريات هذه المجزرة، ويقول الفريق إنه يريد إقامة اتصالات عن قرب مع الفرق المساعدة في كل أنحاء العراق ومع الناجين والزعماء الدينيية والمكونات التي كانت ضحية لداعش.

ويشار إلى أن رقمنة الوثائق وتسجيلات الفيديو الخاصة بجرائم داعش لحفظها هي من المهام الأخرى لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، الأمر الذي سيضمن جمع وحفظ ملايين الأدلة في وقت واحد.

وبناء على طلب من الحكومة العراقية تبنى مجلس الأمن الدولي في (18 أيلول 2020) قراراً بالإجماع مدد بموجبه ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) حتى 18 أيلول 2021، وفي بيان أصدره عقب قرار التمديد، رحب رئيس فريق التحقيق كريم خان بقرار مجلس الأمن، واصفاً إياه بأنه دليل على استمرار الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وحكومة العراق للعمل جنباً إلى جنب من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة للضحايا والناجين من جرائم تنظيم داعش، وشدد على التزام يونيتاد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات العراقية في تنفيذ ولايته.