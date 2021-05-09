الرئيس بارزاني والأعرجي يبحثان أمن ‹المتنازع عليها› وهجمات داعش

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والوفد المرافق له.

ضم الوفد العراقي كلاً من الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، وحميد الشطري، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، واللواء الركن سعد نعيم عبد الله، مدير هيئة التخطيط في العمليات المشتركة.

خلال اللقاء جرى بحث الأوضاع الميدانية في خطوط التماس وهجمات إرهابيي داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة الإرهابيين، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض سبيل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم الحديث عن العلاقات بين أربيل وبغداد، وأوضاع شنگال (سنجار).