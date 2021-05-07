مسرور بارزاني يوجه بتقديم كل ما يلزم لمعالجة بيشمركة اصيب في بردي

وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتقديم كل ما يلزم لمعالجة عنصر في قوات البيشمركة، اصيب على يد تنظيم داعش في بردي “التون كوبري”، قبل عدة ايام.

واصيب البيشمركة حميد اسماعيل قبل ايام في الهجوم الذي شنه عناصر داعش قوات البيشمركة في حدود بلدة بردي – آلتون كوبري شمال غرب كركوك.

وتتم معالجة حميد سليمان حاليا في المستشفى الجمهوري في اربيل وقد تم اجراء عملية جراحية له فيما ستجري عملية جراحية اخرى له خلال الايام المقبلة وفق ما افاد وزير الصحة سامان برزنجي.

وقال وزير صحة الاقليم ان مسرور بارزاني وجه بتقديم كل ما يلزم لمعالجة البيشمركة الجريح.

وشن تنظيم داعش قبل ايام هجوماً عنيفاً على قوات البيشمركة في حدود بلدة بردي – آلتون كوبري شمال غرب كركوك.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وقوات البيشمركة في المنطقة المترامية الأطراف مما أودى بحياة ثلاثة من مقاتلي البيشمركة واصيب مقاتلان آخران بجروح.