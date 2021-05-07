(شاهد) الماعز الجبلي في منطقة بارزان

تعتبر منطقة بارزان محمية طبيعية تكثر فيها الحيوانات البرية بمختلف أنواعها ، ومنها الماعز البري او الجبلي ، ويمنع قطع الأشجار في الجبال أو قتل أوصيد الحيوانات البرية في كل مناطق إقليم كوردستان منذ تسعينيات القرن الماضي وبضمنها منطقة بارزان ، وهناك عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق المخالفين.

وقد ازدهرت البيئة بشكل واسع بفعل هذه الاجراءات وزادت فيها رؤوس الحيوانات البرية .

ومعروف عن الماعز الجبلي والذي يسميه الكورد “بزنه كيوي” بأنه يعيش في اشد المناطق الجبلية وعورة ويكون شديد الحذر في الاقتراب من البشر والمناطق الآهلة بالسكان.

يشار الى ان هناك قوات خاصة من البيشمركة باسم قوات حماية البيئة مهمتها منع المواطنين من صيد الحيوانات البرية وقطع الاشجار.