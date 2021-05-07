أسوة بأربيل.. دهوك والسليمانية تقرران عدم فرض حظر التجوال خلال عيد الفطر

قررت غرفة عمليات دهوك، عدم فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، مشددة على المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية.

وذكرت غرفة العمليات في بيان رسمي، اليوم الجمعة (7 أيار 2021)، أنها قررت عدم فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، مشددة على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية واتباع شروط السلامة من فيروس كورونا.

كما أكد البيان السماح بإقامة صلاة العيد في مساجد المحافظة، بشرط اتباع الشروط الصحية المتبعة في إقامة صلاة التروايح خلال شهر رمضان، داعياً أئمة المساجد إلى توعية المصلين بمخاطر انتشار فيروس كورونا.

ووفق بيان غرفة عمليات دهوك، تقرر حظر التنقل بين محافظة دهوك وباقي المحافظات العراقية وفقاً للقرار المرقم (15) لعام 2021، كما يمنع منعاً باتاً التجمع في الأماكن العامة والسياحية.

وطالب البيان المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة، للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر.

من جانبها، أعلنت محافظة السليمانية، اليوم الجمعة (7 ايار 2021)، عدم فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر في المحافظة، داعية المواطنين إلى الاتزام بالإجراءات الوقائية والشروط الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت المحافظة على المواطنين الالتزام بحفظ التباعد الاجتماعي، وعدم تشكيل التجمعات والزحام في الأماكن العامة، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن غرفة عمليات أربيل، أعلنت ليلة امس الخميس، عدم فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة على الالتزام بالتعليمات الصحية.

وجاء قرار غرفة العمليات في أربيل، بعد إصدار وزارة الداخلية في إقليم كوردستان في بيان، حددت فيه الإجراءات المتبعة لحظر التجوال خلال أيام عيد الفطر.

ووفق بيان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، أعطت الوزارة الصلاحيات للمحافظين بشأن فرض حظر تجوال عام أو جزئي، بحسب الوضع الصحي لمحافظاتهم.

كما تقرر استمرار حظر التنقل بين إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية وفقاً للقرار المرقم (15) لعام 2021، التشديد على منع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية.