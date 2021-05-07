بغداد تعلن عزمها القيام بعمل مشترك مع إقليم كوردستان لملئ الفراغ الأمني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن نيتها التعاون والقيام بعمل مشترك مع قوات حرس إقليم كوردستان، وذلك بهدف سد الفراغ الأمني الموجود بين القوات الأمنية الاتحادية والقوات التابعة لإقليم كوردستان.



المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قال لشبكة رووداو الإعلامية: “لدينا نية بالعمل المشترك مع قوات حرس إقليم كوردستان، كل التصريحات ووسائل الإعلام تدعو لذلك، حكومتا إقليم كوردستان والمركز يؤكدان على العمل المشترك من أجل سدّ الفراغ الأمني بين الطرفين، ونأمل أن يتم العمل على ذلك في الأيام المقبلة”، مؤكداً على أهمية التعاون والعمل المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

يشار إلى أن وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان اتفقت مع وزارة الدفاع العراقية على تشكيل 6 غرف للعمليات المشتركة في ديالى، كركوك، مخمور، الموصل، أربيل، وبغداد، لكن لم يتم مباشرة العمل إلا في غرفتي أربيل وبغداد فقط.

بدوره، كشف نائب رئيس أركان العمليات في وزارة البيشمركة، اللواء قهرمان شيخ كمال، لشبكة رووداو الإعلامية أنه “تمت المطالبة بتشكيل غرف العمليات الأربع الأخرى، خلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع وفد وزارة البيشمركة في بغداد وكذلك وزارة الدفاع العراقية، الأحد الماضي”.

وأضاف الشيخ كمال أنه من المنتظر تنشيط غرف العمليات المشتركة في المناطق الأربع الباقية في المستقبل القريب.

يذكر أنه ومنذ بداية شهر أيار الجاري، قام عناصر تنظيم داعش بشن ثلاث هجمات في مناطق متفرقة بكركوك، حيث قاموا في الأول من أيار بشن هجوم على قوات البيشمركة في محور بردي/ آلتون كوبري، وفي 3 من أيار قام عناصر التنظيم بشن هجومين في منطقتي الرشاد وقرية البشير، مما تسبب بمقتل وإصابة 6 عناصر من قوات الحشد الشعبي.

في 5 من أيار، أعلنت وزارة النفط العراقية وقوع هجوم على حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك، وتفجير البئرين النفطيين 177 و183.

وفي وقت سابق، أعلن أمين عام وزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور، أنه تقرر خلال اجتماع الوفد الكوردي مع رئيس الوزراء العراقي سد الفراغات الأمنية من خلال التشارك والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت متأخر من مساء الأحد (2 أيار 2021)، اجتماعاً أمنياً موسعاً لقيادات الأجهزة الامنية، بحث التنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

وخصص الاجتماع “لبحث التهديدات الجدية التي مثلها إرهابيو داعش في الفترة الأخيرة مستغلين الفراغ الأمني والعسكري، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من بيشمركة اللواء العاشر التابع لوزارة شؤون البيشمركة وجنود تابعين لوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية العراقية”، وفقاً لبيان.

وعن القرارات التي اتخذت في الاجتماع، أشار أمين عام وزارة شؤون البيشمركة جبار ياور، إلى أنه “تقرر رفع مستوى التنسيق والأعمال المشتركة للجان والفرق المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في المراكز المشتركة بيننا، وسد الفراغات وتبادل المعلومات الاستخبارية للحؤول دون تكرار عمليات كالتي حصلت وتشديد الحزام الأمني وزيادة العمليات المشتركة”.