حزب تركماني ينضم إلى قائمة المقاطعين للانتخابات في العراق

أعلن رئيس حزب الشعب التركماني عرفان كركوكي يوم الجمعة ان حزبه لن يخوض الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي هذا في وقت أعلن كل من حزب الدعوة تنظيم الداخل، والحركة الاسلامية الكوردستانية في العراق مقاطعتهما الانتخابات.

وقال كركوكي في تصريح صحفي، إن “حزبه لن يشترك بالانتخابات العراقية لعدة أسباب من بينها الواقع العسكري المفروض على محافظة كركوك، وتواجد اعداد كبيرة من الميليشيات في المحافظة ومصادرتها ممتلكاتنا وأموالنا”.

وأضاف أن “الأوضاع غير مستقرة وغير مهيئة لإجراء الانتخابات في كركوك”.

وطالما كانت قضية الانتخابات في كركوك ملفاً شائكاً بسبب خلافات سياسية في المحافظة الغنية بالنفط، ويسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب، وأقليات اخرى.