إحتال على 35 مواطناً.. القبض على منتحل صفة مسؤول في وزارة النفط

ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني، القبض على متهم بانتحال صفة مسؤول في وزارة النفط.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، انه “وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم”.

وأضاف انه “تبين من سير التحقيق عن قيامه بالاحتيال على أكثر من ٣٥ مواطناً؛ وقد جرى تدوين أقواله أصولياً وإحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.

ودعا البيان “المواطنين الى التأكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وعدم التصديق بمن يحاول استغلالهم بحجج واهية”.