الرئيس بارزاني يستقبل وفداً مشتركاً من وزارة الخارجية والبيت الأبيض الامريكي

الوفد ابلغ الزعيم الكوردي تحيات الرئيس بايدن ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأربعاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، وفداً امريكياً مشتركاً من وزارة الخارجية والبيت الأبيض ، ضم كل من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ، وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول وعدد من المستشارين في الإدارة الامريكية.

وخلال اللقاء الذي حضره هوشيار زيباري ومحمود محمد عضوي المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ابلغ الوفد الضيف الرئيس بارزاني تحايا الرئيس بايدن ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ، مثمناً التنسيق والشراكة القائمة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان خلال السنوات الماضية ، مؤكداً على ان الإدارة الامريكية الجديدة على اطلاع تام على وضع ومشاكل العراق والمنطقة ، مشدداً على التزام واشنطن بشراكتها مع إقليم كوردستان وبقية حلفاءها.

الزعيم الكوردي ، شكر خلال الاجتماع الولايات المتحدة التي كانت لها دور كبير منذ بداية تسعينات القرن الماضي في توفير المنطقة الآمنة لشعب كوردستان ، مثمناً كذلك دورها في مساعدة ودعم إقليم كوردستان والعراق في الحرب ضد داعش.

كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع السياسي في المنطقة والعملية السياسية في العراق والانتخابات العراقية المقبلة ، كما تم بحث التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق ، والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد ، والاستقرار في العراق والمنطقة .

داعش وتهديدات الإرهاب شكل جانباً آخر من اللقاء ، حيث ابلغ الرئيس بارزاني الوفد الضيف ان تهديدات الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة مازالت قائمة لان الأسباب التي أدت الى ظهور داعش واستقواءه باقية من دون معالجة .