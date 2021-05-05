نائب عن نينوى: وصول وجبة من عائلات داعش من الهول الى مخيمات جنوب الموصل

كشف رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان دوبرداني عن وصول عوائل داعش تم نقلهم من مخيم الهول بالحسكه‌ السوریه‌ الى مخيمات ناحية القيارة (جنوب الموصل).

دوبردانی ” قال ان عدداً من عوائل داعش دخلت مخيمات القيارة رغم محاولات لمنع ذلك تجنباً للمشاكل وعمليات الثأر مابين سكان الموصل وعوائل داعش” .

مؤكدا ، انه بذل كل ما بوسعه “من اجل منع ذلك انصافا لذوي الشهداء و ضحايا داعش “، مردفاً ” لكن يبدو ان هناك تعمد في نقلهم الى داخل محافظة نينوى. “

وكان النائب دوبرداني ، كشف في 27 ابريل/ نيسان الماضي عن النية لنقل 100 عائلة من عوائل داعش من مخيم الهول السوري الى مخيمات الجدعة جنوب الموصل .

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة ، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شحصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

دوبرداني كان قد كتب في تغريدة على توتير ، ان ” نحو 100 عائلة مكونة من 700 فرد من الدواعش من مخيم الهول السوري سيتم نقلهم خلال اليومين المقبلين الى مخيم الجدعة جنوب الموصل” .

مضيفاً ” تم اكمال مخيم جدعة1 لاستقبال عوائل الدواعش من مخيم هول السوري 500 خيمة وبإدارة وزارة الهجرة ومنظمة IOM الدولية”.

وكانت إدارة مخيم الهول في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) أعلنت في الـ 7 من ابريل / نيسان الجاري قبول الحكومة العراقية بإجلاء 500 عائلة من رعاياها من المخيم واعادتهم الى العراق.

موضحة ، انه ” بناء على التنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية تمت الموافقة على إخراج 500 عائلة من مخيم الهول”، مضيفاً ” سوف يتم إخراج هذه العوائل على شكل دفعات، وانه يجري تدقيق أسماء ومعلومات العوائل والأشخاص الذين كانت قد رفعت معلوماتهم للحكومة العراقية منذ 2018″.