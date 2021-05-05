مفوضية الانتخابات: تسجيل 44 تحالفاً و 267 حزباً و3523 مرشحاً لانتخابات تشرين

كشفت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاربعاء ، ان “المفوضية سجلت حتى الآن 44 تحالفاً و 267 حزباً سياسياً اضافة إلى تسجيل 3523 مرشحاً” ، لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جمانة الغلاي، أضافت أن “اعداد المرشحين ليست نهائية، فهي قابلة للنقصان، كون الأسماء لم يتم المصادقة عليها من مجلس المفوضين، لكونها لم ترد من هيئة المساءلة والعدالة أو الادلة الجنائية ووزارتي التربية والتعليم للتأكد من سلامة المرشحين امنياً ومن شهاداتهم العلمية ايضاً”.

الغلاي أكدت البدء بعملية التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات الترشح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن عددهم يبلغ 3523 مترشح.

مردفة ، أن “المفوضية مستعدة للانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل حيث ستعمل المفوضية على تهيئة الموظفين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية”.

مشيرة ، بالقول ” كما سيتم العمل على مرحلة الاقتراع وتهيئة آلية لغرض برمجة نماذج الاقتراع من قبل الشركة الكورية المتعاقدة مع المفوضية لتبيان الجاهزية القصوى ليوم الاقتراع الرسمي”.

مبينة ، أنه ” تم تشكيل لجنة مركزية لاختيار الموظفين من خلال آلية دقيقة تضمن الاختيار بشفافية من موظفي الدولة الذين لم يتم تسجيلهم كمرشحين أو وكلاء أحزاب سياسية أو مراقبين”.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية ، جمانة الغلاي ، أكدت امس الثلاثاء ، إن المفوضية تشدد على أن موعد إجراء الانتخابات حتمي لا تراجع عنه.