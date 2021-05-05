اتهام جهات مسلحة تحاول اجبار المواطنين باختيار شخصيات معينة في نينوى

كشف النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، الاربعاء، عن سعي جهات مسلحة تحاول السيطرة بالقوة على بعض مناطق نينوى في الانتخابات المقبلة.

وقال العبد ربه في تصريح صحفي الاربعاء (5 ايار 2021)، ان “بعض الجهات المسلحة تقوم الان بالضغط على مناطق في نينوى من اجل اختيار شخصيات محددة تابعه لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واضاف العبد ربه، ان “المال السياسي يستخدم بطريقة سيئة وهو مال فاسد يسرق من المواطن ويعاد اليه مرة اخرى”، مبينا ان “كتل نينوى السياسية تشضت في الانتخابات، لاسباب عديدة بدلا من ان يدخل الجميع بكتلة موحدة وقوية في الانتخابات.”