الحزب الديمقراطي: سنشارك بالانتخابات في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها

رغم أن مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لا يزال خارج سيطرة الحزب، لكنه بدأ استعداداته للمشاركة في الانتخابات المبكرة بالمحافظة على آمل الحصول على مقعدين برلمانيين في كركوك.

وقال مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كوران لشبكة رووداو الإعلامية: “سنشارك في الانتخابات بجميع محافظات العراق والمناطق المستقطعة بما فيها كركوك”.

ولدى الحزب مرشحاً ومرشحة في كركوك، وأضاف كوران: “صحيح أننا غير موجودين في كركوك وليس لدينا مقر هنالك، لكن يمكن لناخبينا الإدلاء بأصواتهم، وبمقدور النازحين إلى أربيل والسليمانية التصويت في أماكن إقامتهم الحالية دون أن يمنعهم أحد من ذلك”.

وأخفقت الأطراف الكوردية في كركوك في تشكيل تحالف انتخابي جامع لخوض الانتخابات، لذا فإنها تتنافس على 9 مقاعد في دائرتين انتخابيتين على حدة من خلال أكثر من 20 مرشحاً.

وقررت جماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي الكوردستاني والحزب الشيوعي عدم المشاركة في الانتخابات بمحافظة كركوك، فيما لدى الاتحاد الوطني وحركة التغيير معاً خمسة مرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى ولدى الاتحاد مرشح واحد في الدائرة الثانية.

كما سيشارك كل من حراك الجيل الجديد والحزب الاشتراكي والتحالف من أجل الديمقراطية والحركة الإسلامية في الانتخابات من خلال مرشحين اثنين لكل طرف.

أما الجبهة التركمانية فتشارك في الانتخابات من خلال تحالف انتخابي، أما الأحزاب التركمانية الأخرى فلديها مرشحين أفراد ضمن القوائم الانتخابية العراقية الكبيرة.

الأطراف العربية تنقسم على تحالفين وعشرات القوائم والمرشحين المستقلين في الدائرة الانتخابية الثالثة في الحويجة والمناطق القريبة، لكنها تشترك في مرشحي الدائرتين الأولى والثانية.

وقال عضو المجلس العربي، محمود زيدان لرووداو: “المكون العربي بعيد عن التنظيم، وهذا دليل على قلة الخبرة السياسية حزبياً، فللأسف نحن لسنا مثل الأخوة التركمان والكورد بوجود طرف مسؤول عن الانتخابات وتحديد المرشحين”.