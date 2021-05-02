الإعلان عن جملة مشاريع خدمية في دهوك بأكثر من 12 مليار دينار

اعلن محافظ دهوك د.علي تتر، اليوم الاحد ، عن جملة مشاريع في المحافظة تشمل عدداً من القطاعات الخدمية.

د.علي تتر ، قال في مؤتمر صحفي، ان جملة مشاريع تشمل قطاعات التربية والكهرباء والطرق سيتم تنفيذها قريباً ضمن حدود المحافظة ، مشيراً الى تخصيص 12 مليار و483 مليون دينار لهذه المشاريع.

محافظ دهوك ، تابع بالقول ان عدداً من هذه المشاريع ستنفذ في مركز قضاء دهوك و ناحیتی مانگیش وزاويتة وتشمل تمديد وتعبيد طرق قری جبلیة ومشاريع ماء وكهرباء وسيتم الشروع بتنفيذها في المرحلة الأولى من تنفيذ المشاريع المقررة .

موضحاً ، ان المشاريع التي تم إقرارها سيتم تنفيذها على مراحل.

ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة فيما كان محافظ دهوك أعلن في 12 نيسان / ابريل الماضي عن جملة مشاريع بكلفة أكثر من 200 مليار دينار ضمن حدود المحافظة ، بعضها اكتمل تنفيذها والبعض منها قيد التنفيذ .

علي تتر ولدى افتتاحه طريق ذات سايدين الى معبد لالش ، أشار الى ان مشاريع بكلفة 200 مليار دينار هي الان قيد التنفيذ ضمن حدود المحافظة ، لافتاً الى افتتاح طريق معبد لالش ذات السايدين ومعمل لانتاج زيت الزيتون ومشروع ما

هذا فيما كان مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك ، اعلن في الـ 20 من ابريل/ نيسان الماضي ، عن تنفيذ اكبر مشروع في مجال الصناعات الغذائية في المحافظة برأسمال اكثر من 70 مليار دينار .

كوردو احسان كان قد قال لـ(باسنيوز) ان ” المشروع قيد التنفيذ على مساحة نحو 950 دونم وبرأسمال أكثر من 70 مليار دينار ، ومن المنتظر الانتهاء منه بالكامل خلال 10 سنوات” . لافتاً الى ان “المشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق” .